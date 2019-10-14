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У Boeing 737 знайшли
новий дефект

У Boeing 737 знайшли новий дефект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 02:11

У Boeing 737 знайшли новий дефект

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boeing знайшла дефект в кріпленні крила до фюзеляжу своїх літаків Boeing 737 Next Generation.

Дивися повний текст У Boeing 737 знайшли новий дефект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 02:12

Вообще то деффект, это когда все детали не такие, а когда в 5% случаев, то это называется производственный брак
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:50

  EKO написав:Вообще то деффект, это когда все детали не такие, а когда в 5% случаев, то это называется производственный брак


Это не брак, а ошибка прочнистов, когда крыло чрезмерно выгибается в полёте и рвёт обшивку (зализы) в месте крепления его к фюзеляжу.
В своё время, из-за ошибки прочнистов, начали разваливаться в полёте и были сняты с эксплуатации Ан-10 "Україна". Кстати, расчёт прочности самолёта производил отдел под руководством профессора, доктора технических наук Ш. (жены О. Антонова).
warlamp
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