Компанія Boeing знайшла дефект в кріпленні крила до фюзеляжу своїх літаків Boeing 737 Next Generation.
Дивися повний текст У Boeing 737 знайшли новий дефект.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 02:11
У Boeing 737 знайшли новий дефект
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Дивися повний текст У Boeing 737 знайшли новий дефект.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 02:12
Вообще то деффект, это когда все детали не такие, а когда в 5% случаев, то это называется производственный брак
Додано: Суб 19 жов, 2019 20:50
Это не брак, а ошибка прочнистов, когда крыло чрезмерно выгибается в полёте и рвёт обшивку (зализы) в месте крепления его к фюзеляжу.
В своё время, из-за ошибки прочнистов, начали разваливаться в полёте и были сняты с эксплуатации Ан-10 "Україна". Кстати, расчёт прочности самолёта производил отдел под руководством профессора, доктора технических наук Ш. (жены О. Антонова).
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