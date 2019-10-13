Українці зможуть "заробити" на податкових знижки після проведення податкової реформи.
Дивися повний текст Українці \"зароблять\" на загальному декларуванні - Гетманцев.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:21
Українці "зароблять" на загальному декларуванні - Гетманцев
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці \"зароблять\" на загальному декларуванні - Гетманцев.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:21
Разную на букву Х....Ю.- пусть Гетьманцев рассказывает проституткам в подворотне -в стране где нет верховенства права, защиты частной собственности-данное мероприятие расчитано на развод лохов.Уменя вопрос когда люди ложили деньги в банк по 8 им вернули 8 когда на дворе 28-что то государство с нацбанком с прибором лож-и на компенсации ,да и угробили 150 банков.Население в банках потеряло около 2 млрд грн .Я не вижу посыла государства запустить экономику я вижу посыл запустить продразвёрстку.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:47
Re: Українці
Грыжу в спине они заработают.
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