Українці зможуть "заробити" на податкових знижки після проведення податкової реформи.
Дивися повний текст Українці \"зароблять\" на загальному декларуванні - Гетманцев.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:21
Українці "зароблять" на загальному декларуванні - Гетманцев
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці \"зароблять\" на загальному декларуванні - Гетманцев.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:47
Re: Українці
Грыжу в спине они заработают.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:37
Ну почему - нужные украинцы заработают, а все остальные - наоборот.
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