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Українці "зароблять" на загальному
декларуванні - Гетманцев

Українці "зароблять" на загальному декларуванні - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:21

Українці "зароблять" на загальному декларуванні - Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть "заробити" на податкових знижки після проведення податкової реформи.

Дивися повний текст Українці \"зароблять\" на загальному декларуванні - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:47

Re: Українці

Грыжу в спине они заработают.
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Ну почему - нужные украинцы заработают, а все остальные - наоборот.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:23

Мне интересно почитать, что они на ваяли.
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