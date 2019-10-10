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Дивися повний текст Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця).
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:38
Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця).
Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:38
Вернее тот кто еще верил в светлое будущее Украины-плюнул и так же собирает чемодан
Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:43
Re: Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця)
Вчера кто то подписал себе приговор. Тот кто знает как развиться самостоятельно, тот может это сделать и в других странах. Смысл кормить армию бюджетников?
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