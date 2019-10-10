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Безробіття в Україні продовжує
скорочуватися (таблиця)

Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:38

Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно шукають роботу 270 тис. Українців.

Дивися повний текст Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:43

Re: Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця)

Вчера кто то подписал себе приговор. Тот кто знает как развиться самостоятельно, тот может это сделать и в других странах. Смысл кормить армию бюджетников?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:53

Все верно, люди уезжают на заработки в Европу. И статистика это только подтверждает. Новые рабочие места у нас не создаются.
igrograd_ua
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