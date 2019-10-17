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Як зростають зарплати програмістів
по регіонах України...

Як зростають зарплати програмістів по регіонах України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:30

Як зростають зарплати програмістів по регіонах України...

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалізоване інтернет-видання DOU провело питування серед 11 439 респондентів, з яких 5950 девелоперів.

Дивися повний текст Як зростають зарплати програмістів по регіонах України (інфографіка).
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