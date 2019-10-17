Спеціалізоване інтернет-видання DOU провело питування серед 11 439 респондентів, з яких 5950 девелоперів.
Дивися повний текст Як зростають зарплати програмістів по регіонах України (інфографіка).
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:30
Як зростають зарплати програмістів по регіонах України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зростають зарплати програмістів по регіонах України (інфографіка).
Додано: Суб 19 жов, 2019 06:25
Re: Як зростають зарплати програмістів по регіонах України..
IT спеціалісти - є, а от ІТ компаній - дуже мало, тому працюють віддалено або переїжджають до Харкова, Києва, Львова
Додано: Суб 19 жов, 2019 08:49
Re: Як зростають зарплати програмістів по регіонах України..
Везде есть. Почти в каждом облцентре есть несколько десятков контор. Николаев, например, - один из крупнейших IT центров.
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