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Ціни на продукти: що
подорожчало і здешевшало восени

Ціни на продукти: що подорожчало і здешевшало восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:43

Ціни на продукти: що подорожчало і здешевшало восени

Пропонуємо до обговорення:
Експерти дослідили, як за вересень змінилися споживчі ціни на соціальні продукти.

Дивися повний текст Ціни на продукти: що подорожчало і здешевшало восени.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:43

Вранье, все дорожает на гривны, а не на копейки. Гречка была 14-16 стала 28-32. Какие блин 3.8 грн.?
ruvex
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