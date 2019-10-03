Експерти дослідили, як за вересень змінилися споживчі ціни на соціальні продукти.
Дивися повний текст Ціни на продукти: що подорожчало і здешевшало восени.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:43
Ціни на продукти: що подорожчало і здешевшало восени
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Дивися повний текст Ціни на продукти: що подорожчало і здешевшало восени.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:43
Вранье, все дорожает на гривны, а не на копейки. Гречка была 14-16 стала 28-32. Какие блин 3.8 грн.?
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