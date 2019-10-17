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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:48
Добрый день. Не приходит смс активации.
Добрый день. Не приходит смс активации на номер +380931206217.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:52
vlad093 доброго дня! Що Ви маєте на увазі? Можете надати подробиці?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:57
Re: Добрый день. Не приходит смс активации.
Ваша заявка прийнята.
Для її публікації виберіть один зі способів активації:
ПЛАТНА
Заявка буде виділена. Вартість складає - 15 або 50 грн., в т.ч. ПДВ + ПФ 7,5% (див. Примітку)
БЕЗКОШТОВНА
Заявка буде опублікована звичайним способом. Ціна - вартість звичайного SMS-повідомлення.
ВАШ НОМЕР ЗБЕРЕЖЕНО
ЗАЛИШИЛОСЯ 9 ДНІВ
Ви підписані на послугу БЕЗКОШТОВНА АКТИВАЦІЯ БЕЗ СМС.
Для активації цієї заявки введіть отриманий в SMS пароль в це поле і натисніть кнопку АКТИВУВАТИ. Через кілька хвилин ваша заявка з’явиться в таблиці заявок.
ПАРОЛЬ З SMS:
!
Щоб згодом видалити цю заявку, вам знадобиться її номер і код видалення. Запам’ятайте, а краще запишіть це інфо:
Номер вашої заявки Код видалення заявки
2380456
926 391 273 259
Вот это я имею ввиду. В течении рабочего дня не могу выставить заявку, а оплату за этот "сервис" приняли сразу и без проблем!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:41
vlad093 зачекайте, будь ласка, трішки! Наші працівники намагаються розібратися.
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