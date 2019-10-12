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Укрпошта підвищить тарифи
з 2020 року (таблиця)

Укрпошта підвищить тарифи з 2020 року (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:50

Укрпошта підвищить тарифи з 2020 року (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" з 1 січня 2020 року підвищує вартість послуг з пересилання простої письмової кореспонденції і простих бандеролей.

Дивися повний текст Укрпошта підвищить тарифи з 2020 року (таблиця).
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:50

"пересылка простой письменной корреспонденции весом до 50 г – 9 грн" - две недели назад это уже стоило 9 грн...
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