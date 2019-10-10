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Україна завершила закачування
газу в ПСГ до зими

Україна завершила закачування газу в ПСГ до зими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:53

Україна завершила закачування газу в ПСГ до зими

Пропонуємо до обговорення:
Україна формально завершила процес накачування природного газу у свої підземні сховища на тлі початку нового опалювального сезону.

Дивися повний текст Україна завершила закачування газу в ПСГ до зими.
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