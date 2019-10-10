|
|
Україна завершила закачування газу в ПСГ до зими
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Україна формально завершила процес накачування природного газу у свої підземні сховища на тлі початку нового опалювального сезону.
Дивися повний текст Україна завершила закачування газу в ПСГ до зими
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91411
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:53
дай бог что бы зима была тёплая...
-
ТЕА
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 19.07.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему