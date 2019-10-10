British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.
Дивися повний текст Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37
Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37
Верной дорогой идёте господа законописцы
"также в связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн. грн, уплаченных за них."
Востаннє редагувалось NSA в П'ят 18 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:03
Нужно просто уменьшить свой аппетит.Привыкли сверхприбыли по 200%.Не будете выпускать отраву-здоровее будет нация.И нечего шантажировать своими налогами.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:13
Кінець епохи бідності!
Это крупнейший в области налогоплательщик и работодатель. Из-за клоунов последует череда сокращений до 40 тыс. человек по всей табачной отрасли.
На очереди добывающая промышленность и Укрзалізниця, там будет сокращение до 120 тыс. чел.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
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