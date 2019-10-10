RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільший виробник сигарет в
Україні зупинив виробництво

Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37

Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

Пропонуємо до обговорення:
British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Дивися повний текст Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91417
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37

Верной дорогой идёте господа законописцы
"также в связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн. грн, уплаченных за них."
Востаннє редагувалось NSA в П'ят 18 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
NSA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:03

Нужно просто уменьшить свой аппетит.Привыкли сверхприбыли по 200%.Не будете выпускать отраву-здоровее будет нация.И нечего шантажировать своими налогами.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1781
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:13

Кінець епохи бідності!
Это крупнейший в области налогоплательщик и работодатель. Из-за клоунов последует череда сокращений до 40 тыс. человек по всей табачной отрасли.
На очереди добывающая промышленность и Укрзалізниця, там будет сокращение до 120 тыс. чел.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
olegan
 
Повідомлень: 164
З нами з: 14.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:55

  sena_2008atp написав:Нужно просто уменьшить свой аппетит.Привыкли сверхприбыли по 200%.Не будете выпускать отраву-здоровее будет нация.И нечего шантажировать своими налогами.

ВЫ бы производством занялись,а не фигню писали...
laa1999
 
Повідомлень: 2967
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:10

на черзі газовидобування, металургія і зелена енергетика.
це зайве для країни, яка зробила клоуна президентом
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 25.02.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 10 жов, 2019 18:12
77 3414
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 12:04
Конрад Карлович
Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця)
R2 » П'ят 18 жов, 2019 08:38
2 90
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 11:53
igrograd_ua
Суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку в Україні
R2 » П'ят 18 жов, 2019 01:46
1 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 01:47
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15416)
18.10.2019 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.