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Найбільший виробник сигарет в
Україні зупинив виробництво

Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37

Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

Пропонуємо до обговорення:
British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Дивися повний текст Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37

Верной дорогой идёте господа законописцы
"также в связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн. грн, уплаченных за них."
Востаннє редагувалось NSA в П'ят 18 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:03

Нужно просто уменьшить свой аппетит.Привыкли сверхприбыли по 200%.Не будете выпускать отраву-здоровее будет нация.И нечего шантажировать своими налогами.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:13

Кінець епохи бідності!
Это крупнейший в области налогоплательщик и работодатель. Из-за клоунов последует череда сокращений до 40 тыс. человек по всей табачной отрасли.
На очереди добывающая промышленность и Укрзалізниця, там будет сокращение до 120 тыс. чел.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
olegan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:55

  sena_2008atp написав:Нужно просто уменьшить свой аппетит.Привыкли сверхприбыли по 200%.Не будете выпускать отраву-здоровее будет нация.И нечего шантажировать своими налогами.

ВЫ бы производством занялись,а не фигню писали...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:10

на черзі газовидобування, металургія і зелена енергетика.
це зайве для країни, яка зробила клоуна президентом
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:07

Несколько лет назад у Гройсмана приняли программу по повышению налогов/сборов/акцизов на табачные изделия и радостно вещали, сколько получит бюджет и какая будет здоровая нация. Тогда стало понятно, что к табачному производству пришел в гости пушной северный зверек. Пришел не посмотреть, а поселиться надолго.
Или они думали, что народ и дальше будет покупать за такие деньги? :D
Часть перешла на электронные сигареты, часть на контрафакт, остальные, либо бросили, либо начали выращивать самосад.
Помимо отчислений от самой табачной фабрики, потери рабочих мест, сколько они потеряли косвенных выплат и налогов?
Нынешние, как я понимаю, продолжают добивать, хотя "лежачего не бьют".
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:33

Re: Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництв

  olegan написав:Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
это Вы про Свинарчука? Тот неплохо уже зробив...а может про Роттердам ++ или Cлепой траст в Панамах?
  olexiy_ogryzko написав:це зайве для країни, яка зробила клоуна президентом
это не плохо, плохо когда президент начинает президетном и за свои 4 года скатывается до уровня жалкого паяца).
Востаннє редагувалось Джон в П'ят 18 жов, 2019 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:33

  olegan написав:Из-за клоунов последует череда сокращений до 40 тыс. человек по всей табачной отрасли.

Ну так 73% з них якраз таки за цих клоунів і голосували. Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:42

  NetSerpent написав:Ну так 73%
Не забываем, что это начали делать 25% еще в 2017 году.
По Соглашению об ассоциации, Украина должна постепенно увеличить ставку акциза на сигареты до 90 евро за 1000 штук. В 2017 этот налог в Украине достиг только 21 евро. Планировалось, что до нужного уровня страна дойдет к 2024 году, если поднимать налог ежегодно. К этому времени ожидается, что продажи сигарет сократятся до 40 млрд сигарет с нынешних 73 млрд. При этом, по опыту других стран, доходы в бюджет не будут сокращаться, а наоборот вырастут до 100 млрд грн в год.
PSL
 
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