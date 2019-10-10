British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.
Дивися повний текст Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37
Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37
Верной дорогой идёте господа законописцы
"также в связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн. грн, уплаченных за них."
Востаннє редагувалось NSA в П'ят 18 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:03
Нужно просто уменьшить свой аппетит.Привыкли сверхприбыли по 200%.Не будете выпускать отраву-здоровее будет нация.И нечего шантажировать своими налогами.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:13
Кінець епохи бідності!
Это крупнейший в области налогоплательщик и работодатель. Из-за клоунов последует череда сокращений до 40 тыс. человек по всей табачной отрасли.
На очереди добывающая промышленность и Укрзалізниця, там будет сокращение до 120 тыс. чел.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:55
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:10
на черзі газовидобування, металургія і зелена енергетика.
це зайве для країни, яка зробила клоуна президентом
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:07
Несколько лет назад у Гройсмана приняли программу по повышению налогов/сборов/акцизов на табачные изделия и радостно вещали, сколько получит бюджет и какая будет здоровая нация. Тогда стало понятно, что к табачному производству пришел в гости пушной северный зверек. Пришел не посмотреть, а поселиться надолго.
Или они думали, что народ и дальше будет покупать за такие деньги?
Часть перешла на электронные сигареты, часть на контрафакт, остальные, либо бросили, либо начали выращивать самосад.
Помимо отчислений от самой табачной фабрики, потери рабочих мест, сколько они потеряли косвенных выплат и налогов?
Нынешние, как я понимаю, продолжают добивать, хотя "лежачего не бьют".
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:33
Re: Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництв
это Вы про Свинарчука? Тот неплохо уже зробив...а может про Роттердам ++ или Cлепой траст в Панамах?
это не плохо, плохо когда президент начинает президетном и за свои 4 года скатывается до уровня жалкого паяца).
Востаннє редагувалось Джон в П'ят 18 жов, 2019 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:33
Ну так 73% з них якраз таки за цих клоунів і голосували. Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:42
Не забываем, что это начали делать 25% еще в 2017 году.
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