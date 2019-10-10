Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

Не переживайте!
- "Хамадей" товара подкинет.
- только кто из этого выиграет?
- Или "не на тех ребят" работают?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:40
Не переживайте!
- "Хамадей" товара подкинет.
- только кто из этого выиграет?
- Или "не на тех ребят" работают?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:44
Контрабасный импортный Мальборо нормального качества стоит 27 грн за пачку, курите свои Прилуки сами по 37 грн.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:21
если простоят еще с месяцок - регионального директора точно снимут. Такая возможность рынок захватить для конкурентов! Интересно, кто это придумал? ИЛИ ВАТ-Прилуки всерьез рассчитывает, что их г...о кто-то любит?...
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:24
Сколько в области умирает людей из-за болезней, связанных с курением?..Давайте еще легализуем проституцию, наркоманию - еще рабочие места и бюджету хорошо, епт
Я вам больше скажу. Запретить нахрен продажу сигарет в стране. Наживаться на здоровье собственных граждан безнравственно
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:37
Re: Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництв
От того, что фабрика закроется, не станут меньше курить, просто теперь будут больше импортировать. Кому от этого лучше станет?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:46
Тю, так то ж робив поганий Порошенко, була злочинна влада і епоха бідності. З приходом Зеленського епоха бідності різко закінчилася, до влади нарешті прийшли чесні професіонали, і зараз у зеленої команди є всі важелі на руках, щоби виправити ситуацію. І тут ми вже бачимо як вони "виправляють". А це ще тільки початок. Мені от цікаво, як надовго вистачить запасу міцності економіки, яка повільно але відновлювалася після 2014р. злочинним Порошенко, під такими ударами. Мінус 16 ярдів до річного бюджету - це досить вагома цифра і наслідки будуть дуже серйозні.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:47
Нихрена история не учит. Воистину не знающий прошлого - не имеет будущего.
ВСЕ запреты, введенные государством, во все времена и при всех правительствах провалились и приносили сверхприбыли только преступности и крышующим силовикам.
Сухой закон в Америке или в СССР не помните?
И да, неплохо легализовать и проституцию, и наркоманам по медицинским показаниям раздавать наркоту за счет государства с понижением гражданских прав,типа запрета на голосование на 5 лет. Уйдет ореол запретного плода, нарикам не надо будет искать кого подрезать или грабануть ради дозы, плюс возможность работать по ним психологам, если правительство захочет.
У нас сейчас все это деюре запрещено, но де факто желающий всегда найдет как себя угробит и только запретам тут делу не поможешь.
Плюс возможность ЛЮБОГО загребти тупо подкинув пакетик наркоты.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:52
Пока мне это кажется раздуванием на пустом месте.
Затарили склады и пошли в отпуска.
Хоть где-то ушли сигареты этого производителя с прилавков?
Атож. Один уйдет, оставшиеся займет их место.
Давайте к новому году посмотрим как дела будут развиватся.
Думаю они "передумают" и восстановят производство.
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