RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найбільший виробник сигарет в
Україні зупинив виробництво

Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:40

Не переживайте!
- "Хамадей" товара подкинет.
- только кто из этого выиграет?
- Или "не на тех ребят" работают?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7127
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:44

Контрабасный импортный Мальборо нормального качества стоит 27 грн за пачку, курите свои Прилуки сами по 37 грн. :)
andrein
 
Повідомлень: 363
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:21

если простоят еще с месяцок - регионального директора точно снимут. Такая возможность рынок захватить для конкурентов! Интересно, кто это придумал? ИЛИ ВАТ-Прилуки всерьез рассчитывает, что их г...о кто-то любит?...
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 21.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:24

  olegan написав:Кінець епохи бідності!
Это крупнейший в области налогоплательщик и работодатель. Из-за клоунов последует череда сокращений до 40 тыс. человек по всей табачной отрасли.
На очереди добывающая промышленность и Укрзалізниця, там будет сокращение до 120 тыс. чел.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!

Сколько в области умирает людей из-за болезней, связанных с курением?..Давайте еще легализуем проституцию, наркоманию - еще рабочие места и бюджету хорошо, епт

Я вам больше скажу. Запретить нахрен продажу сигарет в стране. Наживаться на здоровье собственных граждан безнравственно
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 21.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:37

Re: Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництв

Навуходоносор написав:
  olegan написав:Кінець епохи бідності!
Это крупнейший в области налогоплательщик и работодатель. Из-за клоунов последует череда сокращений до 40 тыс. человек по всей табачной отрасли.
На очереди добывающая промышленность и Укрзалізниця, там будет сокращение до 120 тыс. чел.
Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!

Сколько в области умирает людей из-за болезней, связанных с курением?..Давайте еще легализуем проституцию, наркоманию - еще рабочие места и бюджету хорошо, епт

Я вам больше скажу. Запретить нахрен продажу сигарет в стране. Наживаться на здоровье собственных граждан безнравственно

От того, что фабрика закроется, не станут меньше курить, просто теперь будут больше импортировать. Кому от этого лучше станет?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25784
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6052 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:46

  PSL написав:
  NetSerpent написав:Ну так 73%
Не забываем, что это начали делать 25% еще в 2017 году.

Тю, так то ж робив поганий Порошенко, була злочинна влада і епоха бідності. З приходом Зеленського епоха бідності різко закінчилася, до влади нарешті прийшли чесні професіонали, і зараз у зеленої команди є всі важелі на руках, щоби виправити ситуацію. І тут ми вже бачимо як вони "виправляють". А це ще тільки початок. Мені от цікаво, як надовго вистачить запасу міцності економіки, яка повільно але відновлювалася після 2014р. злочинним Порошенко, під такими ударами. Мінус 16 ярдів до річного бюджету - це досить вагома цифра і наслідки будуть дуже серйозні.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 465
З нами з: 24.05.09
Подякував: 140 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:47

  Навуходоносор написав:Сколько в области умирает людей из-за болезней, связанных с курением?..Давайте еще легализуем проституцию, наркоманию - еще рабочие места и бюджету хорошо, епт

Я вам больше скажу. Запретить нахрен продажу сигарет в стране. Наживаться на здоровье собственных граждан безнравственно

Нихрена история не учит. Воистину не знающий прошлого - не имеет будущего.

ВСЕ запреты, введенные государством, во все времена и при всех правительствах провалились и приносили сверхприбыли только преступности и крышующим силовикам.

Сухой закон в Америке или в СССР не помните?

И да, неплохо легализовать и проституцию, и наркоманам по медицинским показаниям раздавать наркоту за счет государства с понижением гражданских прав,типа запрета на голосование на 5 лет. Уйдет ореол запретного плода, нарикам не надо будет искать кого подрезать или грабануть ради дозы, плюс возможность работать по ним психологам, если правительство захочет.

У нас сейчас все это деюре запрещено, но де факто желающий всегда найдет как себя угробит и только запретам тут делу не поможешь.

Плюс возможность ЛЮБОГО загребти тупо подкинув пакетик наркоты.
curiousobro
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 21.07.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:52

  NetSerpent написав:Мінус 16 ярдів до річного бюджету - це досить вагома цифра і наслідки будуть дуже серйозні.

Пока мне это кажется раздуванием на пустом месте.
Затарили склады и пошли в отпуска.
Хоть где-то ушли сигареты этого производителя с прилавков?
Атож. Один уйдет, оставшиеся займет их место.

Давайте к новому году посмотрим как дела будут развиватся.
Думаю они "передумают" и восстановят производство.
curiousobro
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 21.07.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні діятимуть нові норми для закладів дозвілля
R2 » П'ят 18 жов, 2019 19:31
0 32
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 19:31
R2
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 10 жов, 2019 18:12
77 3451
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 12:04
Конрад Карлович
Безробіття в Україні продовжує скорочуватися (таблиця)
R2 » П'ят 18 жов, 2019 08:38
2 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 11:53
igrograd_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77649)
18.10.2019 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.