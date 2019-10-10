Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:47

Навуходоносор написав: Сколько в области умирает людей из-за болезней, связанных с курением?..Давайте еще легализуем проституцию, наркоманию - еще рабочие места и бюджету хорошо, епт



Я вам больше скажу. Запретить нахрен продажу сигарет в стране. Наживаться на здоровье собственных граждан безнравственно Сколько в области умирает людей из-за болезней, связанных с курением?..Давайте еще легализуем проституцию, наркоманию - еще рабочие места и бюджету хорошо, ептЯ вам больше скажу. Запретить нахрен продажу сигарет в стране. Наживаться на здоровье собственных граждан безнравственно

Нихрена история не учит. Воистину не знающий прошлого - не имеет будущего.ВСЕ запреты, введенные государством, во все времена и при всех правительствах провалились и приносили сверхприбыли только преступности и крышующим силовикам.Сухой закон в Америке или в СССР не помните?И да, неплохо легализовать и проституцию, и наркоманам по медицинским показаниям раздавать наркоту за счет государства с понижением гражданских прав,типа запрета на голосование на 5 лет. Уйдет ореол запретного плода, нарикам не надо будет искать кого подрезать или грабануть ради дозы, плюс возможность работать по ним психологам, если правительство захочет.У нас сейчас все это деюре запрещено, но де факто желающий всегда найдет как себя угробит и только запретам тут делу не поможешь.Плюс возможность ЛЮБОГО загребти тупо подкинув пакетик наркоты.