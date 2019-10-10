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Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 жов, 2019 05:47
я курю, но только купленные в дьюти-фри. Слепленное у нас - отрава в чистом виде, по цене "мы идём в европу. Не умеешь/не хочешь делать качественный продукт то лучше закрывайся.
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