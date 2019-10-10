Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. Ведь это реальный удар по агрессору кроме всего прочего. Ведь это позволит украинским электростанциям выйти на запланированные мощности и даже увеличить производство электроэнергии, особенно на атомных станциях. Нельзя забывать, что Украина кроме как продовольственной житницы Европы является еще и электроэнергетической житницей Европы и Азии.
А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.