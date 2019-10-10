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Найбільший виробник сигарет в
Україні зупинив виробництво

Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:01

  rjkz написав:Та пусть закрывают нахрен свою фабрику!
А еще лучше - сожгут!
Мы все будем ну очень "обеспокоены и озабочены".

Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. Ведь это реальный удар по агрессору кроме всего прочего. Ведь это позволит украинским электростанциям выйти на запланированные мощности и даже увеличить производство электроэнергии, особенно на атомных станциях. Нельзя забывать, что Украина кроме как продовольственной житницы Европы является еще и электроэнергетической житницей Европы и Азии.

А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:31

  Faceless написав:От того, что фабрика закроется, не станут меньше курить, просто теперь будут больше импортировать. Кому от этого лучше станет?


Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить? Развейте вашу мысль.
***
Просто ржачный демарш тютю Прилуки, видно, у директора точно степень доктора философии на пару с ихним пиар менеджером :mrgreen:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:44

  buratinyo написав:Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей.
А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.

Могу забиться на бутылку бурбона - через 5-10 лет на кону будут "зеленые", а самое популярное занятие - посадка деревьев. По крайней мере, в мегаполисах. Изучение новейшей истории и города Киева в лучах заката приводит к такому выводу. Всего-то нужно вкинуть пару копеек в информирование народа о состоянии атмосферы и воды в мегаполисах и к чему все это приводит. И вкинут - будьте уверены. У нас же народ тупой, но типа умный. Запасайтесь попкорном.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:53

  Навуходоносор написав:Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить?

как правило количество курильшиков в той или иной стране коррелируется с уровнем жизни в стране, так что вероятней всего в ближайшие годы их количество в Украине сильно не изменится...
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  buratinyo написав:Нельзя забывать, что Украина кроме как продовольственной житницы Европы...

однако если посмотреть статистику по импорту в Украину свинины и говядины, то странная получается житница...
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