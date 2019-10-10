Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
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rjkz написав:Та пусть закрывают нахрен свою фабрику! А еще лучше - сожгут! Мы все будем ну очень "обеспокоены и озабочены".
Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. Ведь это реальный удар по агрессору кроме всего прочего. Ведь это позволит украинским электростанциям выйти на запланированные мощности и даже увеличить производство электроэнергии, особенно на атомных станциях. Нельзя забывать, что Украина кроме как продовольственной житницы Европы является еще и электроэнергетической житницей Европы и Азии.
А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.
Faceless написав:От того, что фабрика закроется, не станут меньше курить, просто теперь будут больше импортировать. Кому от этого лучше станет?
Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить? Развейте вашу мысль. *** Просто ржачный демарш тютю Прилуки, видно, у директора точно степень доктора философии на пару с ихним пиар менеджером
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
buratinyo написав:Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.
Могу забиться на бутылку бурбона - через 5-10 лет на кону будут "зеленые", а самое популярное занятие - посадка деревьев. По крайней мере, в мегаполисах. Изучение новейшей истории и города Киева в лучах заката приводит к такому выводу. Всего-то нужно вкинуть пару копеек в информирование народа о состоянии атмосферы и воды в мегаполисах и к чему все это приводит. И вкинут - будьте уверены. У нас же народ тупой, но типа умный. Запасайтесь попкорном.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
buratinyo написав:Нельзя забывать, что Украина кроме как продовольственной житницы Европы является еще и электроэнергетической житницей Европы и Азии.
Украина не является ни первой, ни второй. АЭС давно отработали основной ресурс, ТЭС устаревшие и неэффективные, к тому же работают на проблемном сырье. Истоником дешёвой рабочей силы на экспорт, пожалуй, уже очень даже является.
buratinyo написав:Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.
Могу забиться на бутылку бурбона - через 5-10 лет на кону будут "зеленые", а самое популярное занятие - посадка деревьев. По крайней мере, в мегаполисах. Изучение новейшей истории и города Киева в лучах заката приводит к такому выводу. Всего-то нужно вкинуть пару копеек в информирование народа о состоянии атмосферы и воды в мегаполисах и к чему все это приводит. И вкинут - будьте уверены. У нас же народ тупой, но типа умный. Запасайтесь попкорном.
Насчет воздуха - Вы верно заметили. Когда вечером едешь в закат по проспекту Победы и ВИДИШЬ чем дышишь - это печально. Но когда проехался раз-два-пять - это одно, когда люди каждый день в этих пробках дышат гадостью - другое, но когда многие живут в прилегающих домах и дышат этим каждый день и целыми днями - это очень печально. Когда чадящая евробляха едет за электрокаром, то водитель евробляхи дышит чистым воздухом, а тот кто за ним - его евробляхофекалиями.
Навуходоносор написав:Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить?
как правило количество курильшиков в той или иной стране коррелируется с уровнем жизни в стране, так что вероятней всего в ближайшие годы их количество в Украине сильно не изменится...
Когда курение будет бить по карману больно "здесь и сейчас", то есть страховая медицина с жесткими санкциями к курильщикам - тогда и курить станут меньше. Но надо предусмотреть огромную вероятность коррупции на стадии определения факта курения. Поэтому надо ЗА обнаружение курильщика при плановом медосмотре платить премию и сажать при выявлении факта скрытия. Кнутом и пряником не допустить уклонения курильщиков от двойного/тройного тарифа по медстраховке.
Faceless написав:От того, что фабрика закроется, не станут меньше курить, просто теперь будут больше импортировать. Кому от этого лучше станет?
Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить? Развейте вашу мысль. *** Просто ржачный демарш тютю Прилуки, видно, у директора точно степень доктора философии на пару с ихним пиар менеджером
Так сигареты не исчезли и не исчезнут с прилавков. Просто закупки будут у импортных, скорее всего российских, фабрик.
Даже регулярное удорожание сигарет мало влияет на спрос на них.