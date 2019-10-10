Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

Додано: Нед 20 жов, 2019 01:13

Навуходоносор написав: buratinyo написав: Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей.

А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины. Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей.А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.

Могу забиться на бутылку бурбона - через 5-10 лет на кону будут "зеленые", а самое популярное занятие - посадка деревьев. По крайней мере, в мегаполисах. Изучение новейшей истории и города Киева в лучах заката приводит к такому выводу. Всего-то нужно вкинуть пару копеек в информирование народа о состоянии атмосферы и воды в мегаполисах и к чему все это приводит. И вкинут - будьте уверены. У нас же народ тупой, но типа умный. Запасайтесь попкорном. Могу забиться на бутылку бурбона - через 5-10 лет на кону будут "зеленые", а самое популярное занятие - посадка деревьев. По крайней мере, в мегаполисах. Изучение новейшей истории и города Киева в лучах заката приводит к такому выводу. Всего-то нужно вкинуть пару копеек в информирование народа о состоянии атмосферы и воды в мегаполисах и к чему все это приводит. И вкинут - будьте уверены. У нас же народ тупой, но типа умный. Запасайтесь попкорном.

Насчет воздуха - Вы верно заметили. Когда вечером едешь в закат по проспекту Победы и ВИДИШЬ чем дышишь - это печально. Но когда проехался раз-два-пять - это одно, когда люди каждый день в этих пробках дышат гадостью - другое, но когда многие живут в прилегающих домах и дышат этим каждый день и целыми днями - это очень печально.Когда чадящая евробляха едет за электрокаром, то водитель евробляхи дышит чистым воздухом, а тот кто за ним - его евробляхофекалиями.