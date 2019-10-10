Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
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rjkz написав:Та пусть закрывают нахрен свою фабрику! А еще лучше - сожгут! Мы все будем ну очень "обеспокоены и озабочены".
Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. Ведь это реальный удар по агрессору кроме всего прочего. Ведь это позволит украинским электростанциям выйти на запланированные мощности и даже увеличить производство электроэнергии, особенно на атомных станциях. Нельзя забывать, что Украина кроме как продовольственной житницы Европы является еще и электроэнергетической житницей Европы и Азии.
А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.
Faceless написав:От того, что фабрика закроется, не станут меньше курить, просто теперь будут больше импортировать. Кому от этого лучше станет?
Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить? Развейте вашу мысль. *** Просто ржачный демарш тютю Прилуки, видно, у директора точно степень доктора философии на пару с ихним пиар менеджером
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
buratinyo написав:Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.
Могу забиться на бутылку бурбона - через 5-10 лет на кону будут "зеленые", а самое популярное занятие - посадка деревьев. По крайней мере, в мегаполисах. Изучение новейшей истории и города Киева в лучах заката приводит к такому выводу. Всего-то нужно вкинуть пару копеек в информирование народа о состоянии атмосферы и воды в мегаполисах и к чему все это приводит. И вкинут - будьте уверены. У нас же народ тупой, но типа умный. Запасайтесь попкорном.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
buratinyo написав:Нельзя забывать, что Украина кроме как продовольственной житницы Европы является еще и электроэнергетической житницей Европы и Азии.
Украина не является ни первой, ни второй. АЭС давно отработали основной ресурс, ТЭС устаревшие и неэффективные, к тому же работают на проблемном сырье. Истоником дешёвой рабочей силы на экспорт, пожалуй, уже очень даже является.
buratinyo написав:Я обеспокоен, что в Украине до сих пор не создали условия для серийного производства электромобилей. А этим травителям народа пришло время пойти на выход. Прилуки это позор Украины.
Могу забиться на бутылку бурбона - через 5-10 лет на кону будут "зеленые", а самое популярное занятие - посадка деревьев. По крайней мере, в мегаполисах. Изучение новейшей истории и города Киева в лучах заката приводит к такому выводу. Всего-то нужно вкинуть пару копеек в информирование народа о состоянии атмосферы и воды в мегаполисах и к чему все это приводит. И вкинут - будьте уверены. У нас же народ тупой, но типа умный. Запасайтесь попкорном.
Насчет воздуха - Вы верно заметили. Когда вечером едешь в закат по проспекту Победы и ВИДИШЬ чем дышишь - это печально. Но когда проехался раз-два-пять - это одно, когда люди каждый день в этих пробках дышат гадостью - другое, но когда многие живут в прилегающих домах и дышат этим каждый день и целыми днями - это очень печально. Когда чадящая евробляха едет за электрокаром, то водитель евробляхи дышит чистым воздухом, а тот кто за ним - его евробляхофекалиями.
Навуходоносор написав:Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить?
как правило количество курильшиков в той или иной стране коррелируется с уровнем жизни в стране, так что вероятней всего в ближайшие годы их количество в Украине сильно не изменится...
Когда курение будет бить по карману больно "здесь и сейчас", то есть страховая медицина с жесткими санкциями к курильщикам - тогда и курить станут меньше. Но надо предусмотреть огромную вероятность коррупции на стадии определения факта курения. Поэтому надо ЗА обнаружение курильщика при плановом медосмотре платить премию и сажать при выявлении факта скрытия. Кнутом и пряником не допустить уклонения курильщиков от двойного/тройного тарифа по медстраховке.
Faceless написав:От того, что фабрика закроется, не станут меньше курить, просто теперь будут больше импортировать. Кому от этого лучше станет?
Почему вы так считаете, что курить не станут меньше? А от чего люди будут меньше курить? Развейте вашу мысль. *** Просто ржачный демарш тютю Прилуки, видно, у директора точно степень доктора философии на пару с ихним пиар менеджером
Так сигареты не исчезли и не исчезнут с прилавков. Просто закупки будут у импортных, скорее всего российских, фабрик.
Даже регулярное удорожание сигарет мало влияет на спрос на них.
Когда-то смотрел "Схемы" или "ЦРУ" по 24 каналу, вся табачка находится под контролем "Метрополис"(если не ошибаюсь), конечным бенефициаром которого есть небезызвестный малофеев, один из основных фигурантов агрессии раши против Украины. И как-то даже самые патриотичные патриоты не бросили курить. Один из моих знакомых, некогда пославший меня по известному адресу за недостаточную любовь к его любимому президенту, словами что я что-то кремля, не бросил курить, хотя на доме у него флагшток с жовто-блакитным и на сарае и на машине трезуб. Я, будучи в его понимании кем-то там кремля, отказался от покупки всего и российского и того что производится в россии. Ребенок тогда был на детском питании, все бренды детского питания или российских брендов были или даже западные бренды производились на территории рп. Остались только хорольские каши, которые, как потом оказалось, тоже рп-шники выкупили, но это я узнал уже позднее. А купите попробуйте в то время подгузники, не имеющие отношения к рп. Но как-то пытался найти польские или еще какие, а от рп-ных Либеро или хаггис все норм было, а от европейских каких-то задница красная. Мучались, искали не рп-шное, но оказались ...кремля, а он такой весь красивый и пороха любит, и сигаретой от малафеева. "Патамуша флаг и порох - это символы Украины. И это и есть сама Украина, а у кого нет на чем-то флага и портрета пороха, тот - ...кремля"