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Найбільший виробник сигарет в
Україні зупинив виробництво

Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 00:27

Re: Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництв

rjkz
Только они не саму табачку контролируют, а всю оптовую торговлю сигаретами. Да, тема очень старая, но при этом как-то малоизвестная.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 01:54

  Faceless написав:rjkz
Только они не саму табачку контролируют, а всю оптовую торговлю сигаретами. Да, тема очень старая, но при этом как-то малоизвестная.


Давайте, ВСЕ кто считает себя патриотами, бросит курить? От этого выиграют все кроме упомянутых лиц. Сами курильщики, окружающие, Украина, как государство.
При этом бороться за интересы курильщиков как-то странно.
rjkz
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