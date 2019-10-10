Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

rjkz
Только они не саму табачку контролируют, а всю оптовую торговлю сигаретами. Да, тема очень старая, но при этом как-то малоизвестная.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 00:27
Re: Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництв
rjkz
Только они не саму табачку контролируют, а всю оптовую торговлю сигаретами. Да, тема очень старая, но при этом как-то малоизвестная.
Додано: Пон 21 жов, 2019 01:54
Давайте, ВСЕ кто считает себя патриотами, бросит курить? От этого выиграют все кроме упомянутых лиц. Сами курильщики, окружающие, Украина, как государство.
При этом бороться за интересы курильщиков как-то странно.
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