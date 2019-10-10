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Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2019 00:27
rjkz
Только они не саму табачку контролируют, а всю оптовую торговлю сигаретами. Да, тема очень старая, но при этом как-то малоизвестная.
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Faceless
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Додано: Пон 21 жов, 2019 01:54
Faceless написав:rjkz
Только они не саму табачку контролируют, а всю оптовую торговлю сигаретами. Да, тема очень старая, но при этом как-то малоизвестная.
Давайте, ВСЕ кто считает себя патриотами, бросит курить? От этого выиграют все кроме упомянутых лиц. Сами курильщики, окружающие, Украина, как государство.
При этом бороться за интересы курильщиков как-то странно.
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rjkz
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Додано: Пон 21 жов, 2019 04:41
rjkz написав:Faceless
Когда-то смотрел "Схемы" или "ЦРУ" по 24 каналу, вся табачка находится под контролем "Метрополис"(если не ошибаюсь), конечным бенефициаром которого есть небезызвестный малофеев, один из основных фигурантов агрессии раши против Украины. И как-то даже самые патриотичные патриоты не бросили курить.
Один из моих знакомых, некогда пославший меня по известному адресу за недостаточную любовь к его любимому президенту, словами что я что-то кремля, не бросил курить, хотя на доме у него флагшток с жовто-блакитным и на сарае и на машине трезуб. Я, будучи в его понимании кем-то там кремля, отказался от покупки всего и российского и того что производится в россии. Ребенок тогда был на детском питании, все бренды детского питания или российских брендов были или даже западные бренды производились на территории рп. Остались только хорольские каши, которые, как потом оказалось, тоже рп-шники выкупили, но это я узнал уже позднее. А купите попробуйте в то время подгузники, не имеющие отношения к рп. Но как-то пытался найти польские или еще какие, а от рп-ных Либеро или хаггис все норм было, а от европейских каких-то задница красная. Мучались, искали не рп-шное, но оказались ...кремля, а он такой весь красивый и пороха любит, и сигаретой от малафеева. "Патамуша флаг и порох - это символы Украины. И это и есть сама Украина, а у кого нет на чем-то флага и портрета пороха, тот - ...кремля"
Из повествования гастера - работали в пригороде Варшавы на упаковке и фасовке сникрсмарсов и других батончиков. Всё приходило в больших фасовках из раиськи и паковалось в обёртки " сделано в Польше". Такая ***, как мне показалось, не только с батончиками, и не только в Польше.
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