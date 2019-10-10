Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво

rjkz написав:

Когда-то смотрел "Схемы" или "ЦРУ" по 24 каналу, вся табачка находится под контролем "Метрополис"(если не ошибаюсь), конечным бенефициаром которого есть небезызвестный малофеев, один из основных фигурантов агрессии раши против Украины. И как-то даже самые патриотичные патриоты не бросили курить.Один из моих знакомых, некогда пославший меня по известному адресу за недостаточную любовь к его любимому президенту, словами что я что-то кремля, не бросил курить, хотя на доме у него флагшток с жовто-блакитным и на сарае и на машине трезуб. Я, будучи в его понимании кем-то там кремля, отказался от покупки всего и российского и того что производится в россии. Ребенок тогда был на детском питании, все бренды детского питания или российских брендов были или даже западные бренды производились на территории рп. Остались только хорольские каши, которые, как потом оказалось, тоже рп-шники выкупили, но это я узнал уже позднее. А купите попробуйте в то время подгузники, не имеющие отношения к рп. Но как-то пытался найти польские или еще какие, а от рп-ных Либеро или хаггис все норм было, а от европейских каких-то задница красная. Мучались, искали не рп-шное, но оказались ...кремля, а он такой весь красивый и пороха любит, и сигаретой от малафеева. "Патамуша флаг и порох - это символы Украины. И это и есть сама Украина, а у кого нет на чем-то флага и портрета пороха, тот - ...кремля"