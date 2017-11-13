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У Києві переходять на
Е-квиток: де можна купити

У Києві переходять на Е-квиток: де можна купити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:20

У Києві переходять на Е-квиток: де можна купити

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі "КМДА":https://kyivcity.gov.ua/.

Дивися повний текст У Києві переходять на Е-квиток: де можна купити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:20

А как туристы или проездом, приехал на ЖД Вокзал, потом метро на автовокзал и дальше....
им нужен только один билет.
???
civ
 
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Для туристов и тех кто проездом - как вариант банковская карточка с пейпасс..
alexlav2017
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:14

civ

Вместо жетонов и разовых билетов будут действовать билеты с QR-кодами для всех видов транспорта. Мало того, их можно купить не только в кассе.
Giroi
 
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