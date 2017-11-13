Про це повідомили в прес-службі "КМДА":https://kyivcity.gov.ua/.
Дивися повний текст У Києві переходять на Е-квиток: де можна купити.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:20
У Києві переходять на Е-квиток: де можна купити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві переходять на Е-квиток: де можна купити.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:20
А как туристы или проездом, приехал на ЖД Вокзал, потом метро на автовокзал и дальше....
им нужен только один билет.
???
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:41
Для туристов и тех кто проездом - как вариант банковская карточка с пейпасс..
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:14
civ
Вместо жетонов и разовых билетов будут действовать билеты с QR-кодами для всех видов транспорта. Мало того, их можно купить не только в кассе.
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:22
mylastnameisboyko
Ні. Поки що тільки QR квиток через Kyiv Smart City
Але, найбільш ймовірно, що коли введуть оплату через pay pass, тоді і NFC запррацює.
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