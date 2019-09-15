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Як отримати дозвіл на будівництво будинку за спрощеною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінрегіонбуд.
Дивися повний текст Як отримати дозвіл на будівництво будинку за спрощеною процедурою
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:35
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