Про це пише Мінрегіонбуд.
Дивися повний текст Як отримати дозвіл на будівництво будинку за спрощеною процедурою.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:35
Як отримати дозвіл на будівництво будинку за спрощеною...
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Дивися повний текст Як отримати дозвіл на будівництво будинку за спрощеною процедурою.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:35
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:32
Дозвіл на будівництво має свої територіальні особливості, тобто місцеві органи містобудування можуть змінювати пакет документів, що визначається центральним органом, детально про це розписано в статті: <a href="http://legalhome.com.ua/ua/informatsiia-dlia-zamovnykiv-posluh-uzakonennia/dozvil-na-pobudovy">дозвіл на будівництво</a>
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