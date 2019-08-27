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"Газпром" вимагає врегулювати
суперечки з "Нафтогазом"...

"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом"...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:58

"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом"...

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив НАК "Нафтогаз України" про необхідність врегулювання судових спорів до укладення нового контракту на транзит газу.

Дивися повний текст \"Газпром\" вимагає врегулювати суперечки з \"Нафтогазом\" до нового контракту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:58

требуют? а расплатиться по долгам они не хотят прежде чем чтото требовать?
redmax11
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