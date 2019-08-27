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"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом"...
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив НАК "Нафтогаз України" про необхідність врегулювання судових спорів до укладення нового контракту на транзит газу.
Дивися повний текст \"Газпром\" вимагає врегулювати суперечки з \"Нафтогазом\" до нового контракту
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:58
требуют? а расплатиться по долгам они не хотят прежде чем чтото требовать?
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redmax11
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