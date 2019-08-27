RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Газпром" вимагає врегулювати
суперечки з "Нафтогазом"...

"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:58

"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом"...

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив НАК "Нафтогаз України" про необхідність врегулювання судових спорів до укладення нового контракту на транзит газу.

Дивися повний текст \"Газпром\" вимагає врегулювати суперечки з \"Нафтогазом\" до нового контракту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91419
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:58

требуют? а расплатиться по долгам они не хотят прежде чем чтото требовать?
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 222
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:30

Re:

  redmax11 написав:а расплатиться по долгам они не хотят прежде чем чтото требовать?
им за углеводороды с Крымского шельфа ворованные и вышки уже при Украине построенные платить и платить..Вообще о чем с этими отбросами цивилизации может идти речь? Ставят цену и условия, не нравиться проходите мимо... Если бы еще срошеновские пАпередники вместо виртуального реверса реально увеличили добычу то вообще все окей было бы.
Джон
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:52

Вот стенограмма того, что говорил Миллер сегодня:
http://m.government.ru/news/38127/
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:00

  tatarinov09101985 написав:Вот стенограмма того, что говорил Миллер сегодня:
http://m.government.ru/news/38127/

как видим -«Газпром» закачает в этом году 11,4 млрд куб. м собственного газа в подземные хранилища Европы.
А учитывая его долг по решению Стокгольмского арбитража в 4 миллиарда.. то есть что конфисковать в уплату долга. А то Коболев примую маме в США отправил а отрабатывать ее до конца кто будет??
Джон
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:16

  tatarinov09101985 написав:Вот стенограмма того, что говорил Миллер сегодня:
http://m.government.ru/news/38127/


Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей.


Чуваки висят 3 млрд.дол., но решили воспользоваться "международной практикой" и простить себе все эти долги. Где они всех этих клоунов там за поребриком берут?! :)
Pavlentiy
 
Повідомлень: 402
З нами з: 11.11.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:27

Подождем, что решит суд округа Свеа 27 ноября.
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:28

tatarinov09101985
А что он может решить?
Pavlentiy
 
Повідомлень: 402
З нами з: 11.11.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], MSN [Bot], tatarinov09101985 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
R2 » П'ят 04 жов, 2019 11:21
9 527
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 16:10
mikola963
Газпром: ми побудуємо "Північний потік-2" в обхід Данії... 1, 2
R2 » Сер 02 жов, 2019 13:26
17 1285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 16:24
Sommer
ЄС вимагає від Великобританії погасити борги на десятки...
R2 » Вів 27 сер, 2019 15:46
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 15:47
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13655)
18.10.2019 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.