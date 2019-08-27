"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом"...
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redmax11 написав:а расплатиться по долгам они не хотят прежде чем чтото требовать?
им за углеводороды с Крымского шельфа ворованные и вышки уже при Украине построенные платить и платить..Вообще о чем с этими отбросами цивилизации может идти речь? Ставят цену и условия, не нравиться проходите мимо... Если бы еще срошеновские пАпередники вместо виртуального реверса реально увеличили добычу то вообще все окей было бы.
как видим -«Газпром» закачает в этом году 11,4 млрд куб. м собственного газа в подземные хранилища Европы. А учитывая его долг по решению Стокгольмского арбитража в 4 миллиарда.. то есть что конфисковать в уплату долга. А то Коболев примую маме в США отправил а отрабатывать ее до конца кто будет??
Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей.
Чуваки висят 3 млрд.дол., но решили воспользоваться "международной практикой" и простить себе все эти долги. Где они всех этих клоунов там за поребриком берут?!