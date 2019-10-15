Про це пише помічник депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева Дмитро Михайленко.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пропонують оподаткувати таксистів.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:03
В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пропонують оподаткувати таксистів.
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