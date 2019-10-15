Про це пише помічник депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева Дмитро Михайленко.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пропонують оподаткувати таксистів.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:03
В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пропонують оподаткувати таксистів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:17
Правильно. Таксистов нужно доить по полной программе. А то обнаглели до неузнаваемости
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:04
Вози на автомобиле только себя или покупай лицензию? А глупые американцы наоборот, чтобы дороги меньше забивались, всячески поощряют легковые автомобили с пассажирами. Вплоть до того, что выделяют отдельные полосы, куда легковым автомобилям без пассажиров въезд запрещён. Денег, есессно, за пассажиров не взимают.
У нас, надо полагать, пробок на дорогах не бывает и бензин исключительно из отечественного сырья, как и сами автомобили, поэтому увеличение количества автомобилей всем на пользу.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24
moveton
Но извоз за деньги в США все равно облагается налогами, как и любой другой доход.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24
Re: В
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