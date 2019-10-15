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В "Слузі народу" пропонують
оподаткувати таксистів

В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:03

В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише помічник депутата "Слуги народу" Данила Гетманцева Дмитро Михайленко.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пропонують оподаткувати таксистів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:03

Гетманцев и сюда свой пятак хочет засунуть....
Таксисты держитесь!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:17

Правильно. Таксистов нужно доить по полной программе. А то обнаглели до неузнаваемости
vveenn27
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:04

Ведение деятельности по перевозке пассажиров на такси или легковых автомобилях без должным образом оформленной лицензии карается штрафом

Вози на автомобиле только себя или покупай лицензию? А глупые американцы наоборот, чтобы дороги меньше забивались, всячески поощряют легковые автомобили с пассажирами. Вплоть до того, что выделяют отдельные полосы, куда легковым автомобилям без пассажиров въезд запрещён. Денег, есессно, за пассажиров не взимают.

У нас, надо полагать, пробок на дорогах не бывает и бензин исключительно из отечественного сырья, как и сами автомобили, поэтому увеличение количества автомобилей всем на пользу.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24

moveton

Но извоз за деньги в США все равно облагается налогами, как и любой другой доход.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24

Re: В

  moveton написав:Вози на автомобиле только себя или покупай лицензию?

Глупости не говорите... пассажиры тут не причем. Если платный клиент то да, а бесплатно нет дохода нет налога.
Джон
 
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