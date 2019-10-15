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В "Слузі народу" пропонують
оподаткувати таксистів

В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:41

В Молдове и Узбекистане, например, таксист обязан купить патент (т.е. зарегистрироваться как ЧП) и ежемесячную лицензию. Эти документы водитель обязан предъявлять гаишникам и фининспекторам.
warlamp
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