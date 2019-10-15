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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:41
В Молдове и Узбекистане, например, таксист обязан купить патент (т.е. зарегистрироваться как ЧП) и ежемесячную лицензию. Эти документы водитель обязан предъявлять гаишникам и фининспекторам.
Додано: Суб 19 жов, 2019 05:51
кроме как обложить налогами - мыслей нет ? А где " построить, отремонтировать, развивать ..".? Нету. Дои до последнего и отбирай последнее - вот и вся политика. Грустно, товарищи
Додано: Суб 19 жов, 2019 05:54
1). построй нормальные дороги (чтоб машина не убилась за год езды). 2). обеспечь бензин по приемлемой цене. 3). сделай качественную медицину..... И ОБЛАГАЙ !!
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