Додано: Суб 19 жов, 2019 20:30

слуга народа



ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ ПОСМОТРИТЕ этот ФИЛЬМ действия президента один в один совпадают с его предвыборной программой - сериалом Слуга народа !

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа