|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:41
В Молдове и Узбекистане, например, таксист обязан купить патент (т.е. зарегистрироваться как ЧП) и ежемесячную лицензию. Эти документы водитель обязан предъявлять гаишникам и фининспекторам.
Додано: Суб 19 жов, 2019 05:51
кроме как обложить налогами - мыслей нет ? А где " построить, отремонтировать, развивать ..".? Нету. Дои до последнего и отбирай последнее - вот и вся политика. Грустно, товарищи
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:24
Радует, что так быстро заканчивается эпоха бедности! Теперь и у таксистов! А то в такси было сесть нельзя перед выборами, только и разговоров про "барыгу" и "молодого и честного"
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:42
Re: В
"Тепер половина таксистів голосували за Порошенко, а інша - аполітичні"(с)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 19 жов, 2019 20:30
Re: В
слуга народа
ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ ПОСМОТРИТЕ этот ФИЛЬМ действия президента один в один совпадают с его предвыборной программой - сериалом Слуга народа !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
|