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В "Слузі народу" пропонують
оподаткувати таксистів

В "Слузі народу" пропонують оподаткувати таксистів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:41

В Молдове и Узбекистане, например, таксист обязан купить патент (т.е. зарегистрироваться как ЧП) и ежемесячную лицензию. Эти документы водитель обязан предъявлять гаишникам и фининспекторам.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 05:51

кроме как обложить налогами - мыслей нет ? А где " построить, отремонтировать, развивать ..".? Нету. Дои до последнего и отбирай последнее - вот и вся политика. Грустно, товарищи
Марта
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:24

Радует, что так быстро заканчивается эпоха бедности! Теперь и у таксистов! А то в такси было сесть нельзя перед выборами, только и разговоров про "барыгу" и "молодого и честного"
simku01
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:42

Re: В

"Тепер половина таксистів голосували за Порошенко, а інша - аполітичні"(с)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:27

Расходы,как обычно,будут переложены на плечи пассажиров..
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:30

Re: В

слуга народа

ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ ПОСМОТРИТЕ этот ФИЛЬМ действия президента один в один совпадают с его предвыборной программой - сериалом Слуга народа !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:01

yama, сериал смотреть - это долго. Но если действия слуги совпадают, то любопытно, реакция обслуженного народа в сериале положительная или там такие же неблагодарные сволочи, как в жизни?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:43

  moveton написав:yama, сериал смотреть - это долго. Но если действия слуги совпадают, то любопытно, реакция обслуженного народа в сериале положительная или там такие же неблагодарные сволочи, как в жизни?

Так написали же, что с предвыборной программой, а не действиями. Там в конце ещё Украина отдала все долги в фильме, а в реальности набираем новые.
safonovstanislav
 
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  #<12
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