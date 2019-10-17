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ВР ухвалила закон про
анбандлінг за основу

ВР ухвалила закон про анбандлінг за основу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:33

ВР ухвалила закон про анбандлінг за основу

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

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