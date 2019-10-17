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Рада ухвалила держбюджет-2020
у першому читанні

Рада ухвалила держбюджет-2020 у першому читанні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:08

Рада ухвалила держбюджет-2020 у першому читанні

Пропонуємо до обговорення:
Після прийняття в цілому цього документа проект закону про держбюджет-2020 вважається прийнятим в першому читанні.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:08

а курс доллара какой заложили? по прежнему 28 или ко второму чтению пересмотрят и посчитают хотя бы по 26?
fishman
 
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