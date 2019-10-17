Після прийняття в цілому цього документа проект закону про держбюджет-2020 вважається прийнятим в першому читанні.
Дивися повний текст Рада ухвалила держбюджет-2020 у першому читанні.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:08
Рада ухвалила держбюджет-2020 у першому читанні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила держбюджет-2020 у першому читанні.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:08
а курс доллара какой заложили? по прежнему 28 или ко второму чтению пересмотрят и посчитают хотя бы по 26?
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