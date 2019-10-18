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«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому»
$ 11 млрд за можливе...

«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» $ 11 млрд за можливе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:04

«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» $ 11 млрд за можливе...

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз України» пред'явить російському газовому монополісту «Газпрому» позовні вимоги на суму 11 млрд доларів.

Дивися повний текст «Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» $ 11 млрд за можливе припинення транзиту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:04

а руководителей нефтегаза проверяли на вменяемость?
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