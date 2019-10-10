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Як регулюватимуть сферу
азартних ігор: законопроект

Як регулюватимуть сферу азартних ігор: законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:28

Як регулюватимуть сферу азартних ігор: законопроект

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабміном законопроект №2285.

Дивися повний текст Як регулюватимуть сферу азартних ігор: законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:28

И того:
1. "Казённое "Спорт-лото"
2. Сохранение сегодняшней ситуации
Два варианта развития событий даже, если
" за деятельность в сфере азартных игр без лицензии будут нести финансовую и уголовную ответственность;"
- Вариантов НЕТ.
Kudrjavuy
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