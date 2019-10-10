Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабміном законопроект №2285.
Дивися повний текст Як регулюватимуть сферу азартних ігор: законопроект.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:28
Як регулюватимуть сферу азартних ігор: законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як регулюватимуть сферу азартних ігор: законопроект.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:28
И того:
1. "Казённое "Спорт-лото"
2. Сохранение сегодняшней ситуации
Два варианта развития событий даже, если
" за деятельность в сфере азартных игр без лицензии будут нести финансовую и уголовную ответственность;"
- Вариантов НЕТ.
Додано: Суб 19 жов, 2019 14:53
Це практично нереально в Україні.
Хоч в загальному закон цей потрібен, звичайно.
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