З 1 листопада в Україні діятимуть нові будівельні норми для закладів культури.
Дивися повний текст В Україні діятимуть нові норми для закладів дозвілля.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:31
В Україні діятимуть нові норми для закладів дозвілля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні діятимуть нові норми для закладів дозвілля.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:31
Можно трактовать короче?
- Во сколько раз увеличивается размер МЗДЫ - за Право работать, для шоу установ?
- И кто будет центровым смотрящим?
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