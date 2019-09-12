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Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:05
Пропонуємо до обговорення:
*Як пропонують удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу:*
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