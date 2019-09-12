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Як Уряд пропонує боротися
з відмиванням доходів

Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:05

Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів

Пропонуємо до обговорення:
*Як пропонують удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу:*

Дивися повний текст Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:37

Итак, для борьбы с отмыванием денег предлагается:

- стандартизовать терминологию
- использовать риск-ориентированный подход и кейсовую отчетность
(пока что борьбу не увидел - идем дальше)
- увеличить пороговую сумму и уменьшить перечень признаков для обязательной отчетности
(хммм)
- обязать платежные системы дополнять денежные переводы и платежи информацией о плательщиках и получателях
- обязать платежные системы обеспечивать полноту информации про плательщиков и получателей
(интересно, что не указано - все платежи и переводы или только "подозрительные"; если все ... здравствуй, Большой Брат)

и лишь в последнем пункте скромно указано:
- установить профилактические меры, противодействующие отмыванию средств
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