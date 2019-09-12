*Як пропонують удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу:*
Дивися повний текст Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:05
Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:37
Итак, для борьбы с отмыванием денег предлагается:
- стандартизовать терминологию
- использовать риск-ориентированный подход и кейсовую отчетность
(пока что борьбу не увидел - идем дальше)
- увеличить пороговую сумму и уменьшить перечень признаков для обязательной отчетности
(хммм)
- обязать платежные системы дополнять денежные переводы и платежи информацией о плательщиках и получателях
- обязать платежные системы обеспечивать полноту информации про плательщиков и получателей
(интересно, что не указано - все платежи и переводы или только "подозрительные"; если все ... здравствуй, Большой Брат)
и лишь в последнем пункте скромно указано:
- установить профилактические меры, противодействующие отмыванию средств
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